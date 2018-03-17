В Совфеде указали на слабые стороны украинской армии
Москва, 17 марта, 2018, 18:31 — ИА Регнум. В Совфеде обратили внимание на то, что президенту Украины Петру Порошенко нечего предъявить, кроме слов о качестве армии, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна готова оказать сопротивление, если Россия решится на интервенцию.
«Тезис насквозь лживый, но больше предъявить ему нечего: за время президентства Петра Порошенко страна не может похвастаться ни одним достижением», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.
По его словам, расчет, очевидно, сделан на то, что подтвердить или опровергнуть его утверждение не представляется возможным — никто на Украину нападать не собирается.
«Я не собираюсь утверждать, что украинская армия слаба. Но она заведомо не будет ложиться костьми за киевский режим», — сказал сенатор.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Порошенко заявил о том, что Украину «несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой России и делали это с одной целью — чтобы мы с вами не были готовы к российскому нападению». «Но я заявляю: такой ошибки больше никогда не повторится — пусть Россия знает, что мы готовы к отпору и девять граммов свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом», — сказал Порошенко.