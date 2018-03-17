Москва, 17 марта, 2018, 18:31 — ИА Регнум. В Совфеде обратили внимание на то, что президенту Украины Петру Порошенко нечего предъявить, кроме слов о качестве армии, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко и ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна готова оказать сопротивление, если Россия решится на интервенцию.

«Тезис насквозь лживый, но больше предъявить ему нечего: за время президентства Петра Порошенко страна не может похвастаться ни одним достижением», — отметил член Совфеда Франц Клинцевич.

По его словам, расчет, очевидно, сделан на то, что подтвердить или опровергнуть его утверждение не представляется возможным — никто на Украину нападать не собирается.

«Я не собираюсь утверждать, что украинская армия слаба. Но она заведомо не будет ложиться костьми за киевский режим», — сказал сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Порошенко заявил о том, что Украину «несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой России и делали это с одной целью — чтобы мы с вами не были готовы к российскому нападению». «Но я заявляю: такой ошибки больше никогда не повторится — пусть Россия знает, что мы готовы к отпору и девять граммов свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом», — сказал Порошенко.