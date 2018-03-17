В матче «Краснодар» — «Уфа» удача оказалась на стороне гостей
Краснодар, 17 марта, 2018, 18:22 — ИА Регнум. 17 марта на стадионе «Краснодар» в рамках 23-го тура РФПЛ 2017/18 был разыгран матч между командами «Краснодар» и «Уфа». Матч завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0.
На экваторе второго тайма хорватский опорный полузащитник Иван Пауревич открыл счет, замкнув навес Дмитрия Живоглядова с правого фланга — 0:1.
Статистика матча («Краснодар"/"Уфа»)
Удары 16/6
Удары в створ 7/2
Владение 58/42%
Фолы 7/10
Набрав 34 очка «Уфа» поднялась на 6-ю строчку. «Краснодар» с 40-ка очками рискует потерять 4-ю позицию уже в этом туре.
Составы на матч:
«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Петров, Газинский, Шатов, Каборе, Смолов, Клаессон, Мамаев.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Йокич, Табидзе, Салатич, Пауревич, Неделчару, Стоцкий, Обляков, Сысуев.
Главный арбитр матча: Владимир Москалев.
Предупреждения: Живоглядов — 56, Фатай — 69, Обляков — 83, Лаборде — 83.
Голы: Пауревич 72 — 0:1.