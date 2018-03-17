Краснодар, 17 марта, 2018, 18:22 — ИА Регнум. 17 марта на стадионе «Краснодар» в рамках 23-го тура РФПЛ 2017/18 был разыгран матч между командами «Краснодар» и «Уфа». Матч завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На экваторе второго тайма хорватский опорный полузащитник Иван Пауревич открыл счет, замкнув навес Дмитрия Живоглядова с правого фланга — 0:1.

Статистика матча («Краснодар"/"Уфа»)

Удары 16/6

Удары в створ 7/2

Владение 58/42%

Фолы 7/10

Набрав 34 очка «Уфа» поднялась на 6-ю строчку. «Краснодар» с 40-ка очками рискует потерять 4-ю позицию уже в этом туре.

Составы на матч:

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Петров, Газинский, Шатов, Каборе, Смолов, Клаессон, Мамаев.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Йокич, Табидзе, Салатич, Пауревич, Неделчару, Стоцкий, Обляков, Сысуев.

Главный арбитр матча: Владимир Москалев.

Предупреждения: Живоглядов — 56, Фатай — 69, Обляков — 83, Лаборде — 83.

Голы: Пауревич 72 — 0:1.