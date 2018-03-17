Хартум, 17 марта, 2018, 18:21 — ИА Регнум. Житель Новосибирска, который работает в пустыне на территории Судана, досрочно проголосовал на выборах президента России. Об этом сам мужчина сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

Пустыня

По его словам, бюллетень для голосования ему передал посол, прибывший на вертолете.

«Проголосовать одним из первых россиян, это большая честь и гордость, — написал мужчина, прикрепив фотографию вертолета. — Гордость за себя и страну, которая помнит о тебе, где бы ты не был. Вперёд к светлому будущему!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года. Официально зарегистрированы ЦИК в качестве кандидатов на высший руководящий пост страны 8 человек: Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Павел Грудинин (от КПРФ), Владимир Жириновский (от ЛДПР), Сергей Бабурин (от «Российского общенародного союза»), Максим Сурайкин (от «Коммунистов России»), Ксения Собчак (от «Гражданской инициативы»), Борис Титов (от Партии роста) и Григорий Явлинский (от партии «Яблоко»).