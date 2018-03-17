Москва, 17 марта, 2018, 17:51 — ИА Регнум. Информация о том, что в Советском Союзе и Российской Федерации якобы проводились исследования по разработке химических веществ с кодовым названием «Новичок», не соответствует действительности. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

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«Никогда ни на территории Советского Союза, ни во времена Советского Союза, ни во времена РФ, ни на территории РФ не было исследований, которые имели бы прямое либо кодовое название «Новичок», — сказала дипломат.

17 марта постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин в эфире телеканала RT заявил, что в РФ никогда не существовало программы под кодовым названием «Новичок», а вот на Западе соответствующие разработки активно велись.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта в британском городе Солсбери были обнаружены два человека в бессознательном состоянии. Вскоре выяснилось, что пострадавшие — экс-полковник ГРУ Генштаба ВС РФ Сергей Скрипаль и его дочь. Местные врачи диагностировали у них отравление неким химическим веществом.

Официальный Лондон практически сразу обвинил в отравлении граждан российские власти. Также поспешно было заявлено, что отравлены Скрипаль и его дочь были с помощью нервно-паралитического газа «Новичок».

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