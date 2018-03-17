Москва, 17 марта, 2018, 17:31 — ИА Регнум. Члены незаконных вооруженных формирований готовят провокации с подрывом взрывных устройств с отравляющими веществами в Сирии. Об этом сообщил журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

U.S. Air Force Истребители F-22 ВВС США

По его словам, боевики готовят атаки для того, чтобы обвинить правительственные войска Сирии в использовании отравляющих веществ против местных жителей.

«Провокации должны послужить поводом для нанесения США и их союзниками ударов по военным и государственным объектам на территории Сирии», — сказал Рудской.

Генерал-полковник добавил, что США уже развернули в Средиземном и Красном морях, а также в Персидском заливе «ударные группировки морских носителей крылатых ракет».

Напомним, 16 марта глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров в интервью Телерадиокомплексу президента Республики Казахстан сообщил, что в Сирии действуют подразделения специального назначения США, Великобритании и Франции, что является прямым вовлечением названных стран в войну в арабской республике.

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