Власти Украины выдворили из страны российскую журналистку
Киев, 17 марта, 2018, 16:59 — ИА Регнум. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали и депортировали в Российскую Федерацию журналистку телеканала «Россия 24» Наталью Гончарову. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«Сотрудники СБУ заблокировали деструктивную деятельность работника телевизионного канала «Россия-24» Натальи Гончаровой, которая осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в начале марта гражданка РФ подготовила четыре «провокационных видеоматериала», в которых рассказывалось о ситуации на Украине «в искаженном виде».
Отмечается, что сотруднице СМИ запрещен въезд на Украину на три года.
Напомним, в декабре 2017 г. Мониторинговая миссия ООН обнародовала доклад о ситуации с правами человека на Украине, в котором говорилось, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обеспокоено высылкой с Украины иностранных журналистов, освещающих конфликт в Донбассе.
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