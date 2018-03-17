Москва, 17 марта, 2018, 16:33 — ИА Регнум. В Сирии действуют подразделения специального назначения США, Великобритании и Франции, что является прямым вовлечением названных стран в войну в арабской республике. Об этом сообщил глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров в интервью Телерадиокомплексу президента Республики Казахстан, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

U.S. Air Force Американский спецназ

«Возвращаясь к текущей ситуации, «прокси-война», наверное, имеет место быть на стороне оппозиции, потому что «на земле» находятся спецназовцы США, Великобритании, Франции и ряда других стран, — говорит российский министр. — Так что это уже не столько «прокси-война», сколько прямое вовлечение в войну».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем приняли участие различные террористические группировки, в том числе ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При помощи ВКС РФ сирийскому правительству удалось очистить большинство районов страны от запрещенных группировок.

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