Москва, 17 марта, 2018, 16:26 — ИА Регнум. Известная российская телеведущая и тележурналист Елена Летучая призвала граждан России пойти на выборы президента страны и записала шуточный ролик о том, как она пришла на избирательный участок. Ролик она опубликовала сегодня, 17 марта, на своей странице в социальной сети Instagram.

Мари Боро Елена Летучая

Сюжет ролика построен на том, что все люди на избирательном участке — от охранника, до председателя участков избирательной комиссии — уверены в том, что Летучая пришла к нам с проверкой, а вовсе не голосовать.

Дело в том, что Летучая вела два довольно примечательных шоу на российском телевидении. Первое, благодаря которому она и получила широкую известность — это «Ревизорро». Там Летучая проверяла работу различных заведений общественного питания на предмет соблюдения санитарных и технологических норм. Передача имела определенный резонанс.

Недавно она стала выпускать шоу «Летучий отряд» на «Первом канале». В нем Летучая проводит проверки в различных социальных учреждениях по всей стране — школах, больницах и других, а также борется с несправедливостью.

«За последние несколько лет образ строгой и могучей Лены Летучей крепко прилип ко мне — где бы я ни появилась. Люди даже побаиваются меня. Наверное, потому-что вела Ревизорро, а после и Летучий Отряд на Первом канале, не просто как ведущая, а как продюсер и автор», — пишет Летучая в пояснительной записке к ролику.

В ролике Летучая приходит на избирательный участок, но все его работники воспринимают её не как избирателя, а как проверяющую. Все действующие герои пытаются показать ведущей свои документы и лицензии на деятельность, а также заверяют, что не нарушают должностных инструкций.

Сама же Летучая пытается всех убедить, что просто пришла «сделать выбор», то есть проголосовать на выборах.

Также Летучая написала, что она уже проголосовала на выборах президента досрочно, так как 18 марта она будет в Испании. За кого она проголосовала Летучая пообещала рассказать 19 марта, так как сегодня в России день тишины и любая предвыборная агитация запрещена.