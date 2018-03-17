На Филиппинах самолет врезался в жилой дом, есть жертвы
Манила, 17 марта, 2018, 16:15 — ИА Регнум. На Филиппинах потерпел крушение легкомоторный самолет Piper PA-23 Apache, следовавший по маршруту Пларидел — Лаоаг. Об этом передает телеканал CNN Philippines.
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Самолёт Piper Apache Pa-23
ЧП произошло в субботу, 17 марта, в провинции Булакан.
«Десять человек, в том числе трое несовершеннолетних, погибли после того, как небольшой самолет врезался в жилой дом», — передает вещатель.
В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.
Причины падения самолета, принадлежавшего авиакомпании Lite Air Express, пока неизвестны.
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