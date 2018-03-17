Тбилиси, 17 марта, 2018, 17:06 — ИА Регнум. Грузовые перевозки по железной дороге Баку — Тбилиси — Карс будут осуществляться в полном объеме примерно через шесть месяцев. Об этом заявил министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе, сообщило сегодня, 17 марта «Sputnik Грузия».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Грузии

«Движение грузовых поездов осуществляется в тестовом режиме. Согласно существующему графику, примерно через шесть месяцев завершатся необходимые работы для полноценной загрузки грузовых поездов. После этого компания переключится на такие работы, которые необходимы для пассажирских перевозок», — рассказал Бахтадзе.

По его словам, власти Грузии работают над тем, чтобы Грузия стала частью Шелкового пути в разных направлениях, чтобы получить как можно лучший результат.

Церемония открытия железной дороги состоялась 30 октября 2017 года в Баку. За 4,5 месяца эксплуатации по дороге прошли: контейнерный поезд из Казахстана в турецкий Мерсин и обратно, поезд с инженерным оборудованием и другим грузом из китайского города Урумчи в казахстанский порт и товарный поезд из Китая в итальянский Неаполь.

Ранее звучали заявления о том, что на начальном этапе по новой железной дороге планируется перевозить 6,5 млн тонн грузов, в дальнейшем этот показатель обещают увеличить до 12 млн тонн.

Железная дорога Баку — Тбилиси — Курс построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Предполагается, что БТК в четыре раза сократит сроки перевозки грузов из Китая в страны Европейского Союза. Пассажиропоток по маршруту Баку — Тбилиси — Карс ожидается в пределах одного миллиона человек в год.

Строительство железнодорожной магистрали было начато в 2008 году на основе азербайджано-грузино-турецкого межправительственного соглашения. В рамках проекта на территории Грузии были проведены работы по реабилитации, реконструкции и строительству железнодорожного участка Марабда — Карцах протяженностью в 180 км, в том числе реабилитировано 153 км путей от Марабды до Ахалкалаки и построен 27-километровый участок от Ахалкалаки до Карцаха (до границы с Турцией).