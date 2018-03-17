Общественная палата России проследит за ходом выборов президента страны
Москва, 17 марта, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Общественная палата (ОП) Российской Федерации сегодня, 17 марта, в 23:00 по московскому времени откроет Ситуационный центр по наблюдению за выборами президента Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Главная задача этого Ситуационного центра — это оперативный мониторинг возможных нарушений в ходе выборов президента России.
В режиме реального времени в Ситуационный центр будет стекаться информация о происходящем на избирательных участках от 144 тысяч наблюдателей Общественной палаты РФ и региональных общественных палат.
Сообщения от наблюдателей со всей России будут поступать в Ситуационный центр через сайт «общественныйнаблюдатель.рф» и специальный волонтерский кол-центр. Также будет работать горячая линия по мониторингу нарушений избирательного права.
На номер горячей линии — 8−800−737−77−66 — может позвонить любой гражданин Российской Федерации и сообщить о нарушениях выборного законодательства.
В ходе работы Ситуационного центра будут проходить брифинги членов рабочей группы Общественной палаты России по наблюдению за выборами, а также телемосты с общественными наблюдателями из регионов. Запланированы выступления представителей общественных организаций, предоставивших ОП РФ общественных наблюдателей для осуществления наблюдения за президентскими выборами.
Ситуационный центр завершит свою работу 19 марта в 12:00 по московскому времени.