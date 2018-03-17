Тула, 17 марта, 2018, 15:54 — ИА Регнум. 17 марта на стадионе «Арсенал» был разыгран матч 23-го тура РФПЛ 2017/18 между командами «Арсенал» и «Ростов». Матч завершился со счетом 2:2.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

В дебюте матча российский скоростной форвард Алексей Ионов открыл счет, замкнув передачу Бьорна Сигурдарсона — 0:1. Через 6 минут таргетман сборной России Артем Дзюба сравнял счет — 1:1. Ассист на свой счет записал Эванс Кангва. На 31-й минуте Ионов оформил дубль — 1:2. В начале второго тайма на дубль Ионова Артем Дзюба ответил своим вторым голом — 2:2.

Статистика матча («Арсенал"/"Ростов»)

Удары 7/6

Удары в створ 5/3

Владение 52%/48%

Фолы 15/8

Набрав 32 очка «Арсенал» приблизился к зоне еврокубков. «Ростов» с 27-ю очками укрепился на 10-й позиции.

Составы на матч:

«Арсенал»: Левашов, Беляев, Комбаров, Сунзу, Альварес, Ткачев, Чаушич, Горбатенко, Александров, Кангва, Дзюба.

«Ростов»: Песьяков, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Калачев, Паршивлюк, Сапета, Чуперка, Скопинцев, Сигурдарсон, Ионов.

Главный арбитр матча: Сергей Лапочкин.

Предупреждения: Александров — 16, Сапета — 31, Горбатенко — 56, Зуев — 72, Альварес — 87.

Голы: Ионов 8 — 0:1, Дзюба 14 — 1:1, Ионов 31 — 1:2, Дзюба 59 — 2:2.