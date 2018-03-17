Москва, 17 марта, 2018, 15:00 — ИА Регнум. В настоящее время идет пиковая нагрузка регистрации наблюдателей в системе «Национального общественного мониторинга».

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

На утро субботы, 17 марта, зарегистрировалось уже более 107 тысяч, а в целом представители НОМ ожидают регистрации не менее чем 110 тысяч наблюдателей.

«На данный момент в системе 107 тысяч 287 человек — это те наблюдатели, которые выйдут на избирательные участки. Но регистрация продолжается, сейчас идет пиковая активность. В четверг мы проводили вебинар — 29 тысяч 200 человек одновременно смогли обучиться на нашем вебинаре», — сообщил журналистам федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.

Роман Коломойцев так же отметил, в ходе избирательной кампании НОМ провел исследования по работе нотариусов по заверке документов кандидатов, составил рейтинг избирательных комиссий, после чего многие смогли поправить свою работу.

«Проверили готовность МФЦ к «мобильному избирателю», сейчас мы проверяем информацию, что там, где люди открепились от своих участков, они действительно ушли из списков избирателей, чтобы не было двойного списка», — добавил координатор НОМ.

На сайт «Национального общественного мониторинга» (НОМ) за время избирательной кампании по выборам президента России поступило более тысячи обращений по возможным нарушениям, 258 из них оказались ложными, сообщила журналистам федеральный координатор НОМ Елена Бабченкова.

«Всего на сайт НОМ поступило 1 024 сообщения о возможных нарушениях на выборах. В более чем половине случаев проблемы были решены. При этом в 258 случаях проблемы не оказалось, сообщения оказались фейком», — отметила Елена Бабченкова.

По ее словам, больше всего сообщений поступили о незаконной агитации, также много жалоб было об использовании административного ресурса. По каждому сообщению проводится проверка.

«Если мы выясняем, что ситуация действительно имеет нарушения, то мы подаем жалобы. На данный момент было подано около 80 жалоб. Большинство из них на незаконную агитацию в СМИ», — подчеркнула Елена Бабченкова.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о встрече председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева с международными наблюдателями на выборах, прошедшей Москве в субботу, 17 марта.

По словам сенатора, большое количество международных наблюдателей на президентских выборах 18 марта 2018 года свидетельствует о высоком интересе к выборам президента РФ, и не в меньшей степени — абсолютную открытость избирательного процесса в России.

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