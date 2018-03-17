Дамаск, 17 марта, 2018, 14:45 — ИА Регнум. Более 30 тыс. мирных жителей покинули Восточную Гуту, контролируемую террористами. Об этом сегодня, 17 марта, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Владимир Золотухин.

(сс) syria.mil.ru Центр по примирению в Сирии

«К настоящему моменту вышло более 30 тысяч человек, люди продолжают выходить», — рассказал Золотухин.

По гуманитарному коридору проходят более трёх тысяч человек в час. Министерство обороны России ведёт трансляцию на своем официальном сайте с пунктов пропуска, предназначенных для выхода мирных жителей из Восточной Гуты.

Как сообщало ИА REGNUM, к 15 марта сирийские войска взяли под контроль более 50% Восточной Гуты и расчленили оборону боевиков на несколько изолированных частей. После этого террористы стали более сговорчивы и перестали препятствовать выходу мирных жителей.