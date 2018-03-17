Москва, 17 марта, 2018, 14:21 — ИА Регнум. В России сформировались максимально благоприятные условия для того, чтобы избиратели могли свободно выразить своё волеизъявление на выборах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 марта заявила наблюдатель Межпарламентской ассамблеи СНГ, депутат Народного собрания Армении Эрмине Нагдалян на встрече с главой комитета Совета федерации по международным делам Константином Косачевым в Совете Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный бюллетень

«Импонирует общая атмосфера, которая сейчас на этих выборах наблюдается. Нет излишней истерики, создана нормальная атмосфера, для того чтобы российский избиратель выразил своё волеизъявление в свободной и справедливой манере. Мы желаем Российской Федерации, чтобы этот же тон и эта атмосфера до конца сохранились», — заявила Нагдалян.

Делегаты также положительно оценили законодательные новации в связи с избирательным процессом. Так, первый заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Зияфат Аскеров особо подчеркнул факт отмены открепительных удостоверений.

«В силу разных обстоятельств человек оказался в другом месте — как он будет голосовать? Это очень хорошее новшество в вашем законодательстве. И если оно сработает, будет очень хорошо», — заявил Аскеров.

Он подчеркнул, что делегация руководствуется принципами политической нейтральности, беспристрастности, отказом от выражения каких-либо предпочтений в отношении кандидатов на должность президента РФ.

«Мы здесь для того, чтобы наблюдать за выборами, чтобы они прошли в соответствии с законодательством РФ, соответствовали тем международным стандартам и обязательствам, которые брала на себя Российская Федерация», — подчеркнул он.

В свою очередь, Константин Косачев поблагодарил МПА СНГ за последовательные усилия в том, чтобы эти стандарты формировать.

Мы постоянно — и это касается не только нас, но и других стран Содружества, — сталкивается с тем, что нам какие-то стандарты проведения выборов, стандарты проведения выборов пытаются навязывать извне. Мы совершенно отчётливо видим, что очень часто институт наблюдения за выборами используется в качестве рычага политического давления», — отметил сенатор.

«Общепринятых, неполитизированных стандартов, позволяющих объективно оценивать выборы в любой страны вне зависимости от политической конъюнктуры так и нет, и мне представляется, что у Межпарламентской ассамблеи СНГ есть своя миссия, которая уже реализуется и которую надо обязательно проводить во всех наших возможных контактах со всеми другими межпарламентскими ассамблеями и прочими международными институтами», — заявил Косачев.

Миссия наблюдателей от МПА СНГ, которая включает в себя порядка 40 наблюдателей, работающих в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Астраханской, Омской, Оренбургской областях, а также Республике Карелия. 18 марта после проведения голосования наблюдатели МПА СНГ проведут совещание, а затем выступят с итоговым документом о ходе выборов.

«По завершении голосования, мы совместно составим отчёт. Уверен, в нём будут сделаны положительные выводы», — заключил Зияфат Аскеров.

18 марта 2018 года в России состоятся президентские выборы. Согласно действующему законодательству, гражданам России теперь нет необходимости получать открепительные удостоверения для голосования на участках не по месту прописки. Как указали в ЦИК, на выборах будет обеспечена видеотрансляция с избирательных участков по интернету. Кроме того, на специальном табло будет отражаться подсчёт голосов в режиме реального времени.