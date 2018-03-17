Москва, 17 марта, 2018, 14:17 — ИА Регнум. Власти Великобритании категорически отказываются от двусторонних консультаций с Российской Федерацией по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Генштаба ВС России Сергея Скрипаля. Данный отказ может означать, что в этом деле существует некий подвох, который российские эксперты могли бы сразу же обнаружить. Об этом сегодня, 17 марта, рассказал в эфире телеканала RT постоянный представитель Российской Федерации при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

Ruspekh.ru Александр Васильевич Шульгин

Он рассказал, что британская делегация в ОЗХО отказалась от двусторонних консультаций с Россией, мотивируя это тем, что таким образом Москва якобы пытается затянуть расследование и «избежать ответственности».

«Но у меня есть другая догадка: на самом деле наши британские друзья и партнеры опасаются того, что наши эксперты проанализируют образцы вещества и увидят в них какой-то подвох, а наши партнеры этого не хотят. Тем более, что мы предупредили их, что готовы ко всестороннему диалогу, но только если они подкрепят свои обвинения доказательствами», — подчеркнул Шульгин.

Он также пояснил, что если Лондон так и не предъявит никаких доказательств, российская сторона будет считать, что у британского правительства «нет ничего за душой и они будут ответственны за клевету».

Напомним, что власти Великобритании обвиняют Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочери Юлии. Оба они были найдены в британском городе Солсбери с признаками химического отравления.

Российские власти заявляют о своей категорической непричастности к этому инциденту. Тем более, что Лондон свои обвинения не подкрепляет никакими доказательствами.