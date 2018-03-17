Москва, 17 марта, 2018, 14:01 — ИА Регнум. Экс-депутат Госдумы Владимир Плигин («Единая Россия») станет советником председателя нижней палаты парламента по юридическим вопросам. Распоряжение о его назначении на эту должность 16 марта подписал спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает сайт нижней палаты парламента.

Government.ru Вячеслав Володин

«Владимир Плигин обладает огромным опытом юридической практики и законотворческой работы, возглавляя на протяжении трех созывов один из ключевых комитетов — по конституционному законодательству и государственному строительству. Его знание парламентской деятельности будет востребовано для координации той работы, которую ведут экспертные советы, в том числе и Совет по законотворчеству, где ведущие юристы и эксперты вырабатывают предложения по повышению качества законотворчества, проводят системный анализ и комплексную оценку законопроектов», — отметил Володин.

Владимир Плигин ранее не вошёл в состав Госдумы седьмого созыва. На выборах в 2016 году он шёл пятым в списке региональной группы партии «Единая Россия» по Санкт-Петербургу и не попал в состав нижней палаты парламента. Теперь он будет координировать Совет Госдумы по законотворчеству и заниматься юридическими вопросами.