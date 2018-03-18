Барнаул, 18 марта, 2018, 04:00 — ИА Регнум. В Алтайском крае сегодня, 18 марта, открылось самое большое в Сибири число избирательных участков для выборов президента РФ — 1831. Для прозрачности голосования предприняты беспрецедентные меры: на 741 избирательном участке ведётся видеонаблюдение. Причём избиратели региона в режиме реального времени могут не только наблюдать за ходом голосования на избирательных участках, но и за подведением итогов в ТИКах, поскольку впервые камеры установлены в 74 территориальных избирательных комиссиях. Всего, по оценке Алтайизбиркома, под видеонаблюдение попадут более 75% избирателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Избирательная комиссия Алтайского края Выборы президента РФ в Алтайском крае

Председатель крайизбиркома Ирина Акимова отметила, что выборы президента проходят в режиме беспрецедентной открытости и прозрачности всех процессов, а также активном контроле со стороны общественности.

«Лучший наблюдатель — это избиратель. И сегодня у каждого есть возможность проследить за главными выборами страны. В этот исторический для нашего государства день жители края смогут зайти на портал «Нашвыбор2018.рф», и наблюдать за ходом голосования в любом уголке страны. Камеры будут установлены на самых крупных участках, где зарегистрировано наибольшее число избирателей», — отметила Ирина Акимова.

По данным государственной автоматизированной системы «Выборы», в Алтайском крае впервые примут участие в выборах президента РФ более 120 тысяч граждан, более 10 тысяч человек достигли 18-летия непосредственно перед этим событием. Избиратели с ограниченными возможностями здоровья и маломобильные группы населения могут не волноваться: им обеспечено необходимое оборудование и приспособления для организации процесса голосования. В частности, 700 избирательных участков оснастили трафаретами для заполнения избирательных бюллетеней. Чтобы было удобно голосовать слабовидящим, на всех участках есть лупы.

На 200 участках голосование ведётся с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней — КОИБ-2010. На остальных участках, не оборудованных КОИБами, будут использовать технологию QR-кодирования, позволяющую полностью исключить влияние человеческого фактора на результат волеизъявления граждан.

Напомним, 24 февраля в Алтайский край прибыли представители Международной миссии по наблюдению Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Айжан Дуйсембаева (Республика Казахстан) и Кристоф Видеманн (Германия). Они будут работать в регионе и после дня голосования, вплоть до окончания подведения итогов выборов.

По данным системы ГАС «Выборы», на 1 января 2018 года в Алтайском крае зарегистрировано 1 860 508 избирателей.