Москва, 17 марта, 2018, 13:46 — ИА Регнум. Постоянный представитель Российской Федерации при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что в России никогда не существовало программы под кодовым названием «Новичок», а вот на Западе соответствующие разработки активно велись. Об этом Шульгин заявил сегодня, 17 марта, в эфире телеканала RT.

ИА REGNUM Тереза Мэй

Британский совет — международная организация, призванная развивать сотрудничество в области образования, культуры и искусства между Великобританией и другими странами. В Британском совете по всему миру работает более 7000 штатных сотрудников, офисы организации есть в 110 странах мира.

«В РФ никогда не проводились научно-исследовательские работы по программе «Новичок», но на Западе некоторые страны проводили соответствующие разработки, которые они почему-то называли именно так — «Новичок»», — рассказал Шульгин.

Он подчеркнул, что нервно-паралитические газы, о которых идет речь, как раз разрабатывались в США и Великобритании. С большой долей вероятности можно утверждать, что вещество, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Генштаба ВС РФ Сергей Скрипаль, шпионивший на Великобританию, и его дочь Юлия могло быть использовано именно из арсеналов этих стран.

Также Шульгин пояснил, что эксперты ОЗХО при всем желании не смогут установить источник отравляющего вещества, так как для этого необходимы консультации между Россией и Великобританией.

«Они смогут лишь рассмотреть формулу вещества, распознать, к какой категории оно принадлежит, но они точно не смогут установить, откуда это вещество. Для этого потребуется диалог между РФ и Великобританией, прямой или непрямой, есть множество способов его обеспечить», — пояснил постпред.