Горно-Алтайск, 18 марта, 2018, 04:00 — ИА Регнум. В Республике Алтай сегодня, 18 марта, открылись 242 избирательных участка. В 26 из них (с самым большим количеством избирателей) в целях обеспечения безопасности, недопущения террористических актов и иных противоправных действий установлены стационарные рамочные металлодетекторы. В остальных помещениях для голосования сотрудники органов внутренних дел будут использовать досмотровые ручные металлоискатели, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В охране общественного порядка задействованы 742 человека: сотрудники МВД, Росгвардии, народные дружинники, представители казачьих дружин и частных охранных структур. Приближены к избирательным участкам и маршруты патрулирования сотрудников ГИБДД.

По данным начальника Главного управления МЧС по РА Андрея Бурлакова, на сегодняшний день все избирательные участки соответствуют требованиям пожарной безопасности, оснащены средствами первичного пожаротушения, за счет республиканского бюджета приобретены резервные источники электроснабжения, они установлены на избирательных участках. На объектах будут дежурить сотрудники МЧС.

Глава республики Александр Бердников отметил, что радикально-агрессивных ситуаций, противостояния между народами разных вероисповеданий, на межнациональной почве в Республике Алтай не возникает.

«Наша задача — обеспечить в пределах своих полномочий честное, открытое, без давления и подтасовок, проведение выборной кампании президента Российской Федерации, предоставить всем без исключения гражданам возможность свободно реализовать свое избирательное право», — сказал глава Республики Алтай.

По данным республиканского избиркома, по состоянию на 15 марта 2018 года в Республике Алтай в рамках досрочного голосования проголосовало 704 избирателя.

Напомним, в сравнении с 2017 годом численность избирателей в Республике Алтай по состоянию на 1 января 2018 года немного увеличилась и составила 159 195 человек (+39 человек).