Суздаль, Владимирская область, 17 марта, 2018, 13:12 — ИА Регнум. В Суздале 16 марта в рамках Открытого российского фестиваля анимационного кино состоялся питчинг проектов авторских короткометражных фильмов для детей, организованный ОРФАК совместно с киностудией «Союзмультфильм».

Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля Открытый российский фестиваль анимационного кино

Селекционная комиссия, в которую вошли режиссер и художник анимационного кино Дмитрий Высоцкий, киновед и кинопедагог Елены Куценко, режиссер Сергей Серёгин, а также куратор и модератор мероприятия, киновед Алёна Сычёва, отобрали из 62 работ десять лучших. Их авторы представили свои проекты на суд комиссии, в которую вошли члены художественного совета студии «Союзмультфильм»: режиссер Алексей Алексеев, сценарист Вадим Жук, художник и режиссер Станислав Соколов, кинокритик Лариса Малюкова, а также режиссер и художник Михаил Тумеля.

Победителями питчинга стали две работы. Одна из них — мультфильм «Под облаками» студентки факультета анимации и мультимедиа ВГИК Василисы Тикуновой, рассказывающий о барашке Уолтере, который хочет стать белым облаком. Автор черпала вдохновение в ирландской культуре, а также в зарубежной мультипликации 60-х годов, что нашло отражение в персонажах, месте действия и стилистическом оформлении.

Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля Открытый российский фестиваль анимационного кино

Второй победитель — проект «Новый год со старушками» режиссера и аниматора студии «Петербург» Натальи Мирзоян. Мультфильм расскажет о девочке Маше, которую родители не взяли с собой на новогоднюю вечеринку, а оставили с бабушкой, которая собирается праздновать в компании своих подруг. Оба победителя получили возможность реализовать свои проекты на студии «Союзмультфильм».

Еще три проекта комиссия отметила специальными дипломами. Среди них — «Одуванчики на спине» Юлии Лис, «КУ-КУ» Екатерины Кареевой и «Трудно быть тюленем» Любови Романовой. Эти работы заинтересовали художественный совет студии «Союзмультфильм», и в ближайшее время их повторно рассмотрят для реализации.

Открытый российский фестиваль анимационного кино проходит с 1996 года и представляет мультипликационные работы, созданные на территории России и Белоруссии. Ежегодно в рамках смотра проходит питчинг проектов фильмов, победители которых получают возможность реализовать свои идеи.