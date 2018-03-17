Москва, 17 марта, 2018, 13:03 — ИА Регнум. Российская Федерация прекращает деятельность организации «Британский совет» на территории России. Об этом сегодня, 17 марта, сообщила пресс-служба российского министерства иностранных дел.

Edward Британский совет

Прекращение деятельности Британского совета на территории России — это одна из ответных мер Москвы на высылку из Великобритании 23 российских дипломатов.

Помимо этого из России также высылаются 23 британских дипломата и закрывается консульство Великобритании в Санкт-Петербурге.

Напомним, что власти Великобритании обвиняют Россию в отравлении бывшего полковника ГРУ Генштаба ВС России Сергея Скрипаля, шпионившего на Великобританию, и его дочери Юлии. Скрипали были отравлены 4 марта в английском городе Солсбери.

Британский совет — международная организация, призванная развивать сотрудничество в области образования, культуры и искусства между Великобританией и другими странами. В Британском совете по всему миру работает более 7000 штатных сотрудников, офисы организации есть в 110 странах мира.

Данная организация была основана в 1934 году королевской хартией. У себя на родине совет имеет официальный статус благотворительной организации. Глава совета и его покровитель — королева Елизавета Вторая, вице-покровитель — принц Уэльский, председатель — лорд Киннок, бывший лидер партии лейбористов.

Финансирование деятельности Британского совета осуществляется по линии министерства иностранных дел. Фактически совет является подразделением британского внешнеполитического ведомства.

В России Британский совет появился после распада Советского Союза. Статус этой организации в России никогда не был четко определён, и её деятельность вызывала много вопросов. Британский совет в России иногда рассматривали как «отдел культуры» посольства Великобритании, а иногда как отдельную неправительственную организацию.

Однако ряд экспертов неоднократно указывали на то, что Британский совет — это, по сути, прикрытие для работы Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6).

По свидетельству работников Совета, в его деятельности принимают участие люди, чьи фамилии были опубликованы в «списке Томлинсона», содержащем имена агентов британской разведки МИ-6.

Генерал-майор Юрий Дроздов, бывший руководитель управления нелегальной разведки КГБ СССР (1979−1991 гг.) заявил, что «Британский Совет… напрямую связан со спецслужбами Великобритании и США».

Теперь деятельность этой организации в России прекращена. МИД РФ мотивировал это тем, что статус организации так и не был четко определен в России.