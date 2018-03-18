Иркутск, 18 марта, 2018, 03:00 — ИА Регнум. Для проведения выборов президента РФ на территории Иркутской области сегодня, 18 марта, открылись 1916 избирательных участков (из них 34 в местах временного пребывания избирателей). В помещениях 747 участковых комиссий и 45 территориальных будет осуществляться видеонаблюдение, следить за ходом голосования на этих участках можно будет на сайте нашвыбор2018.рф, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Иркутской области Выборы в Иркутской области

Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) работают в Иркутске и Ангарске (всего 135 аппаратов). Для обеспечения безопасности в 142 зданиях, где располагаются помещения для голосования 227 участковых избирательных комиссий, смонтированы рамки металлодетекторов. В области 1711 участковых комиссий сформируют протокол об итогах голосования с QR-кодом.

По данным избирательной комиссии Иркутской области, возможностью подать заявления для включения в список избирателей по месту нахождения воспользовались почти 60 тысяч избирателей. Больше всего заявлений подано через участковые и территориальные комиссии (34 590 заявлений).

Также известно, что в Прибайкалье прибыли группы долгосрочных и краткосрочных международных наблюдателей от миссий БДИПЧ ОБСЕ, Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, на участках присутствуют наблюдатели от Общественной палаты Иркутской области, от кандидатов и политических партий. Освещать выборы в регионе планируют 56 средств массовой информации. В охране правопорядка задействованы 12 тысяч человек. Это сотрудники региональных управлений МВД, Росгвардии, МЧС, Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте, Восточно-Сибирского института МВД России, представители частных охранных организаций и общественных объединений правоохранительной направленности.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко намерен проголосовать сегодня в 4:00 (мск.) на участке, расположенном в ангарском лицее №2 им. М.К. Янгеля.

Первые сведения о результатах голосования в Иркутской области станут доступны на сайте комиссии после 2 часов ночи 19 марта, когда закроются избирательные участки в Калининграде.

Напомним, выборы президента РФ назначены на 18 марта, а в сентябре 2018 года будут выбирать депутатов законодательного собрания Иркутской области. По состоянию на 1 января 2018 года в Иркутской области зарегистрировано 1 865 247 избирателей, что на 32 человека меньше, чем годом ранее.