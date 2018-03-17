Грозный, 17 марта, 2018, 12:26 — ИА Регнум. В частном жилом доме в Шалинском районе Чечни произошел взрыв бытового газа. Об этом сегодня, 17 марта, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах республики.

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Сообщается, что взрыв газовоздушной смеси произошел в частном жилом доме по улице Дружной в населенном пункте Герменчук.

По последним данным, в результате взрыва погиб один ребенок. Ещё один ребенок и один взрослый получили ранения. Они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что в результатет взрыва обрушилось потолочные перекрытие здания.