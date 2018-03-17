Чита, 18 марта, 2018, 02:00 — ИА Регнум. К выборам президента РФ приступило Забайкалье. Сегодня, 18 марта, избирательные комиссии работают на 937 избирательных участках и 5 участках временного пребывания избирателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Избирательная комиссия Забайкальского края Выборы президента РФ в Забайкалье

По информации ГУ МВД по Забайкальскому краю, для охраны правопорядка на избирательных участках и объектах ведения выборов задействованы 1484 сотрудника. Среди них представители транспортной полиции, военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители казачьих формирований и народных дружин, внештатные сотрудника полиции. Еще 114 сотрудников УМВД по краю — в резерве.

Дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Забайкальскому краю каждые 4 часа будет собирать информацию о состоянии пожарной безопасности на объектах. За два дня до выборов все избирательные участки и прилегающие к ним территории обследовали с применением технических средств и служебных собак.

Непосредственно на проведение выборов ЦИК РФ перечислила Забайкальскому краю более 157 миллионов рублей. На компенсацию и дополнительную оплату труда — 109 миллионов. Для участковых избирательных комиссий предназначено 116,7 миллиона, в том числе 86,9 миллиона на вознаграждение. Всего на выборы президента Центризбирком потратит 17,4 миллиарда рублей.

Примечательно, что несколько участков для голосования в Забайкалье сделали именными «в целях повышения активности избирателей, привлечения внимания к истории родного края, усиления нравственного и патриотического воспитания при работе с избирателями».

Так, избирательный участок № 1234, расположенный в городе Борзя, назван в честь кавалера ордена Красной Звезды Виталия Гелионовича Шамсутдинова. Статус именного избирательного участка имени кавалера ордена Славы I, II, III степени Ивана Андреевича Пляскина присвоен избирательному участку № 2701, расположенному вс. Нижний Цасучей. Именем Героя Социалистического труда Владимира Дмитриевича Лоскутникова назван избирательный участок № 709, именем Героя Социалистического труда Николая Михайловича Пусовского назван избирательный участок № 707, именами воинов — интернационалистов: кавалера ордена Красной Звезды Павла Валерьевича Павлюшина и кавалера ордена Мужества Сергея Владимировича Тимофеева назван избирательный участок № 711. Все указанные участки расположены в городе Петровск-Забайкальск.

По состоянию на 1 января 2018 года в Забайкальском крае насчитывается 806 797 избирателей, что более чем на 5 тысяч меньше, чем в 2017 году. О причинах этого явления редакция ИА REGNUM уже писала. В регионе сохраняется устойчивая миграционная убыль населения. Только за январь-октябрь 2017 года миграционного оттока численность населения Забайкалья сократилась на 6384 человека. Причём за счёт межрегиональной миграции население края сократилось на 6074 человека (в январе-октябре 2016 года — на 5235 человека).