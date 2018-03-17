Калининград, 17 марта, 2018, 12:09 — ИА Регнум. В условиях «холодной» продуктовой войны между Россией и Белоруссией белорусские бизнесмены пытаются точечно зайти в Калининградскую область, используя выгодный повод — ЧМ-2018.

manolofranco Молоко

Накануне губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил о предложениях белорусских аграрных объединений «накормить» калининградцев в дни проведения чемпионата мира по футболу.

«Отмечу, что было несколько визитов белорусских аграрных объединений. Они изъявили желание поставлять продукцию, если будет необходимо. В ближайший месяц определимся, есть в этом необходимость или нет», — сказал губернатор.

Вместе с тем, глава региона отметил, что «с учетом наших производственных возможностей, думаю, что мы справимся собственными силами».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что в дни ЧМ-2018 городскими автобусами в Калининграде будут управлять белорусские водители (собственно и автобусы поставит Минский автозавод). Такая договоренность была достигнута минувшей осенью во время встречи Антона Алиханова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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Напомним, новый виток напряжённости в торгово-экономической сфере между Россией и Белоруссией произошел в феврале 2018 года, когда Россельхознадзор объявил о запрете импорта белорусской «молочки». Причина — выявление в продукции запрещенных и вредных веществ. Лукашенко прокомментировал объявленное табу в свойственной ему манере:

«Мы просто терпеть это не будем!»

Однако до полного запрета дело не дошло. Россельхознадзор ограничился инспекциями молочных предприятий Белоруссии, которые стартуют со следующей недели.

Одновременно российское надзорное ведомство анонсировало вопрос введения ограничений на поставки с территории Белоруссии томатов. Причина — цитируем — «серьёзное увеличение объема поставок «санкционной» продукции».

Стоит также отметить белорусский демарш, произошедший три года назад, когда Минск конфисковал электронную бытовую технику, произведённую в Калининградской области и шедшую транзитом в «большую Россию». Несмотря на то, что российские предприниматели выиграли «дело телевизоров» в Евразийском суде, ущерб в 240 млн рублей Белоруссия компенсировать не спешит.