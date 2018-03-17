Москва, 17 марта, 2018, 11:51 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило персонами нон-грата 23 британских дипломата. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

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Сообщается, что вызванному в Министерство иностранных дел России послу Великобритании в Москве Лори Бристоу была передана нота о принятии решения в ответ на провокационные действия британских властей и бездоказательные обвинения в адрес России в связи с инцидентом в Солсбери.

«Объявляются персонами нон-грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве», — сказано в заявлении МИД РФ.

Более того, Россия отзывает свое согласие на открытие и функционирование Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

Также прекращается деятельность на территории Российской Федерации так называемого Британского совета — международной организации, представляющей Великобританию в области культуры и образования, которая работает в более чем 100 странах.

Деятельность Британского совета прекращается в связи с неурегулированностью его статуса на территории России.

«Британская сторона предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер», — подчеркивает МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании выслали из королевства 23 российских дипломата, которых Лондон считает разведчиками. Такое решение британское правительство приняло из-за инцидента в Солсбери, ответственность за который Лондон возлагает на Москву, при этом не предоставляя никаких доказательств.