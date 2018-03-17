Москва, 17 марта, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Посол Великобритании в Российской Федерации Лори Бристоу вызван в Министерство иностранных дел России. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Nikita Dezhurny Министерство иностранных дел Российской Федерации

Напомним, накануне официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российские власти уже приняли решение об ответных мерах на враждебные действия британских властей.

Речь идет об ответных мерах на высылку из Великобритании 23 российских дипломатов. Такое решение Лондон принял на фоне инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ генштаба ВС РФ Сергея Скрипаля.

Дело в том, что британские власти возлагают ответственность за этот инцидент на российскую сторону, но при этом не предоставляют никаких доказательств.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москва готова выслать британских дипломатов в ответ на действия Лондона.