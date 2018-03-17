Дамаск, 17 марта, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Масштабная эвакуация мирных жителей из Восточной Гуты продолжается — свыше 11 тыс. человек покинули анклав сегодня, 17 марта. Об этом сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

Alexas_Fotos Сирия в огне

«В настоящий момент вышло 11,3 тысячи человек, в среднем по гуманитарному коридору проходит более 3 тысяч человек в час», — сообщил Золотухин.

Люди выходили со стороны населенных пунктов Хаммурия, Хаззе и Нашабия.

При это был зафиксирован инцидент, когда снайпер террористов открыл огонь по выходящему из анклава населению. Благодаря оперативно принятым мерам снайперов нейтрализовали, после чего вывод мирных жителей был возобновлён.

Всего с начала действия гуманитарных пауз в Восточной Гуте удерживаемый террористами анклав покинули более 20 тыс. мирных жителей.