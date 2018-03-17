Вашингтон, 17 марта, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Неизвестный вертолет, который на минувшей неделе кружил у здания посольства Российской Федерации в США и светил в окна прожектором, относится к правоохранительным органам и искал кого-то. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя вашингтонского районного отделения летных стандартов Федерального управления гражданской авиации США Шарлин Драйкорн.

Asiir Российское посольство в Вашингтоне

Напомним, ранее российское посольство в Вашингтоне сообщило, что неизвестный вертолет продолжительное время кружил над зданием российского дипломатического представительства и светил прожектором в окна. Посольство также опубликовало фотографии этого вертолета. Инцидент имел место 9 марта.

Российские дипломаты предположили, что вертолет мог искать «российское вмешательство в американские выборы».

Драйкорн рассказала, что речь идёт о вертолете правоохранительных органов.

«Это вертолет правоохранительных органов, он действовал с ведома контроля воздушного движения. Они летали в том районе по заданию: либо искали кого-то, либо среагировали на вызов», — рассказала она.

Правда она не уточнила, к какой именно службе относился данный вертолет. В полиции Вашингтона заявили, что не располагают информацией о данном вертолете.