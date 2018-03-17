Вашингтон, 17 марта, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в США заявило о вмешательстве представителя государственного департамента во внутренние дела России. Соответствующее сообщение было опубликовано накануне, 16 марта, в официальном Twitter-аккаунте российского дипломатического представительства.

U.S. Department of State Хизер Науэрт

Сообщается, что официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт вмешалась во внутренние дела России своим сообщением в сети микроблогов Twitter о работе российской Центральной избирательной комиссии.

«От имени России: представитель Госдепа продемонстрировала очередной пример вмешательства в наши внутренние дела. Теперь — фейковой новостью. Плохая попытка навредить российской демократии. Не сработает. Полная прозрачность президентских выборов гарантирована», — сказано в заявлении российского посольства в США.

Речь идет о сообщении Науэрт, в котором она утверждает, что российский Центризбирком якобы не допустил к наблюдению за выборами более чем 5 тыс. независимых наблюдателей от СМИ. При этом Науэрт не указала источник информации.

В свою очередь, российское посольство в США к своему сообщению прикрепило фотографии публикаций американских СМИ о том, что иностранных наблюдателей не пускают на избирательные участки в штатах Алабама и Техас во время американских выборов.