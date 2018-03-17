Пекин, 17 марта, 2018, 09:15 — ИА Регнум. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласно переизбрали действующего председателя Китайской Народной Республики на второй пятилетний срок. Голосование состоялось сегодня, 17 марта.

Kremlin.ru Председатель КНР Си Цзиньпин

Выборы председателя Китайской Народной Республики прошли путем тайного голосования депутатов ВСНП.

Кроме того, Си Цзиньпин был сразу переизбран на должность главы Центрального военного совета Китая.

Примечательно, что на пост заместителя председателя КНР был избран бывший секретарь главного антикоррупционного органа Коммунистической партии Китая Ван Цишань.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на нынешней сессии Всекитайского собрания народных представителей были приняты изменения в конституцию Китая. В частности, было отменено ограничение на количество сроков, которое один человек может занимать пост председателя КНР. Ранее председателем КНР мог быть один и тот же человек не более двух сроков подряд.