Москва, 17 марта, 2018, 08:51 — ИА Регнум. Американские военные в Сирийской Арабской Республике препятствуют прибытию в сирийский города Ракка любых гуманитарных организаций и грузов. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Максим Цуканов ИА REGNUM Армия США

Напомним, город Ракка несколько лет считался «столицей» террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Сирии. Город подвергся длительной осаде со стороны курдских сил и американских военных.

При штурме Ракки войска США использовали тяжелую артиллерию и фронтовую авиацию. В итоге, в ходе «освобождения» от террористов Ракка фактически была уничтожена и огромное число мирных жителей были убиты.

США всеми силами пытаются скрыть масштабы своих военных преступлений и блокируют руины Ракки даже для миссии Организации Объединённых Наций, которая должна оценить масштаб гуманитарной катастрофы для определения необходимого объема помощи.

«США продолжают препятствовать прибытию любых представителей гуманитарных организаций в Ракку, не говоря уже о согласовании приезда в город оценочной миссии ООН, которая должна зафиксировать масштабы гуманитарной катастрофы, чтобы определить объёмы экстренной гуманитарной помощи остающемуся населению», — сказано в заявлении российского военного ведомства.

По данным российских военных, американские солдаты поддерживают относительную безопасность лишь в центральных кварталах Ракки, тогда как большая часть города опасна для нахождения и проживания там людей.