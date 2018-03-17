Вашингтон, 17 марта, 2018, 08:21 — ИА Регнум. Группа сенаторов в конгрессе США от Демократической и Республиканской партий потребовала, чтобы администрация президента США Дональда Трампа приложила все силы для блокировки проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом накануне 17 марта пишет издание The Washington Examiner.

Gazprom.ru Северный Поток-2

Сенаторы выразили глубокую обеспокоенность продолжающейся проработкой проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Мы выступаем против «Северного потока — 2» и настаиваем на том, чтобы администрация использовала все имеющиеся в ее распоряжении средства для предотвращения строительства этого трубопровода», — сказано в послании сенаторов министру финансов США Стивену Мнучину и заместителю государственного секретаря Джону Салливану.

Члены конгресса уверены, что в случае реализации проекта «Северный поток — 2» американские сателлиты в Европе окажутся под «ещё большим злонамеренным влиянием со стороны России».

Напомним, ранее США на государственном уровне неоднократно заявляли, что выступают против реализации проекта газопровода «Северный поток — 2» и намерены сорвать его. Также против этого газопровода выступают и европейские сателлиты США, особенно Украина и Польша.

Суть претензий ряда стран к «Северному потоку — 2» довольно проста — после введения в строй этого газопровода данные страны потеряют доход от транзита российского газа в страны Евросоюза. Вместе с потерей дохода от транзита пропадет и политический рычаг давления на Москву, которая всегда была заинтересована в стабильности поставок своего газа потребителям.