Киев, 17 марта, 2018, 08:02 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко в очередном приступе антироссийского угара заявил, что обязательно припасет девять грамм свинца на случай нападения России. Такое заявление украинский президент сделал накануне, 16 марта, в ходе выступления в Краматорске.

(сс) ВАДИМ ЧУПРИНА Президент Украины Петр Порошенко

Порошенко начал с того, что украинцев кто-то якобы усыплял несколько десятков лет колыбельными о миролюбивой России для того, чтобы Украина оказалась беззащитной перед «российским нападением».

«Но я заявляю: такой ошибки больше никогда не повторится — пусть Россия знает, что мы готовы к отпору и девять грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом», — заявил украинский президент.

Напомним, на Украине вступил в силу так называемый закон «О реинтеграции Донбасса». Этот документ позволяет президенту Украины без каких-либо ограничений использовать вооруженные силы страны для решения конфликта в Донбассе. При этом отсутствие данного закона совершенно не мешало украинским властям использовать против мирных жителей Донбасса фронтовые бомбардировщики и тактические ракетные комплексы.

В данном законе также сказано, что Донбасс якобы оккупирован Россией, а сама Российская Федерация названа «страной-агрессором».