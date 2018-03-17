Вашингтон, 17 марта, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Генеральный прокурор США и министр юстиции Джефф Сешнс отправили в отставку высокопоставленного чиновника Федерального бюро расследований (ФБР) Эндрю Маккейба. Соответствующее заявление распространил накануне, 16 марта, офис Сешнса.

Wustl.edu Эндрю Маккейб

В заявлении сказано, что Маккейб многократно неавторизованно разглашал информацию прессе и был не откровенен — в том числе под присягой.

Уточняется, что расследование в отношении Маккейба проводилось управлением генерального инспектора и отделом профессиональной ответственности ФБР.

Известно, что Маккейб занимал должность заместителя директора ФБР. Стоит отметить, что о его уходе было объявлено еще в январе этого года и Маккейб намеревался уйти в длительный отпуск до выхода на пенсию 18 марта.

Накануне в американских СМИ появилась информация о том, что Маккейба могут уволить уже 16 марта, что лишит его высокой пенсии по выслуге лет.

Ранее Маккейб уже подвергался критике со стороны Белого дома. Так, пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявляла, что «очень проблемное поведение» Маккейба хорошо задокументировано, и эти документы будут приобщены к расследованию против него.

Лично президент Трамп заявлял, что Маккейб связан с Демократической партией, а его жена получала $700 тыс. от союзников Хиллари Клинтон на оказавшуюся неудачной предвыборную кампанию в законодательное собрание штата Виргиния.