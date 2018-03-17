Вашингтон, 17 марта, 2018, 06:19 — ИА Регнум. Экстренная посадка пассажирского самолета компании United Airlines совершена в американском штате Огайо из-за обнаруженной собаки на борту, передает телекомпания ABC.

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Лайнер следовал в город Сент-Луис (штат Миссури, США) из Ньюарка (штат Нью-Джерси, США). Один из членов экипажа во время полета заметил, что в грузовом отсеке находится контейнер с собакой.

Командир корабля принял решение посадить воздушное судно. Самолет приземлился в аэропорту города Акрон. Собаку вернули владельцу, а пассажирам выплатили компенсацию за задержку.