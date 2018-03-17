Москва, 17 марта, 2018, 05:59 — ИА Регнум. Система безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) должна быть сформирована на принципах равноправия, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью вьетнамским и японским СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Отвечая на вопрос журналистов, как он оценивает роль России в АТР, Лавров пояснил, что здесь Москва в сотрудничестве со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Филиппины, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Камбоджа, Мьянма, Бруней, Лаос) стремится обеспечить «устойчивую архитектуру безопасности и сотрудничества».

Лавров отметил, что АТР сейчас является «локомотивом мировой экономики». Положение в этом регионе должно определяться диалогом, в котором могут участвовать все без исключения расположенные в нем страны.

Он назвал Восточноазиатские саммиты одним из перспективных форматов для такого диалога.

«В рамках таких саммитов АСЕАН с главными своими партнерами, включая Россию, Китай, США, Индию, Японию и ряд других стран (Австралию, Южную Корею), уже несколько лет обсуждает необходимость формирования в АТР открытой системы безопасности и сотрудничества, которая будет опираться на принцип равноправия всех участников и неделимости безопасности, чтобы никто не чтобы никто не пытался обеспечить свою безопасность за счет ущемления безопасности других», — сказал Лавров.

Напомним, Лавров нанесет визит в Восточную Азию в третьей декаде марта. С 19 по 20 марта он будет находиться во Вьетнаме, а с 21 по 22 марта — в Японии. В преддверии этого визита российский министр дал интервью журналистам из Вьетнама и Японии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров заявил, что Вьетнам и Россию связывают отношения стратегического партнерства. Одной из важных тем, которую он будет обсуждать на встрече с вьетнамским коллегой Фам Бинь Минем, станет подготовка «перекрестного» Года Вьетнама в России и России во Вьетнаме.