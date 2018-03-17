Дамаск, 17 марта, 2018, 05:30 — ИА Регнум. Массовый выход мирных граждан из Восточной Гуты и действия сирийского правительства доказывают лицемерие и ложь, распространяемые Западом в отношении Дамаска, со ссылкой на заявление МИД САР сообщает SANA.

Alexas_Fotos Сирия в огне

Напомним, из блокируемого боевиками анклава по поручению российского президента Владимира Путина ежедневно, начиная с 27 февраля, организован выход мирных граждан.

Решение принято в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН №2401, призывающей начать перемирие.

Через гуманитарный коридор анклав могут покинуть не только мирные сирийцы, но и боевики. На протяжении долгого времени террористы не выпускали людей из Гуты.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта Башар аль-Джафари, постоянный представитель Сирии при ООН, заявил, что 15 марта Восточную Гуту по гуманитарному коридору покинули 40 000 гражданский лиц.

Он отметил: «правительства стран, которые вмешиваются в судьбу наших граждан, не внесли какого-либо существенного или морального вклада в облегчение страданий десятков тех, кто спасается из лап терроризма».