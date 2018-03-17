Дамаск, 17 марта, 2018, 04:49 — ИА Регнум. Более 40 тысяч гражданский лиц покинули блокируемую террористами Восточную Гуту (Сирия) в течение суток по гуманитарному коридору, заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар аль-Джафари, сообщает SANA.

Aziz1005 Сирийский город Гута

Сирийский постпред заявил, что правительство открыло новый безопасный проход в городе Хамурия в районе Восточного Гуты. 15 марта по нему удалось вывести более 40 тысяч гражданских лиц.

Сирийское правительство в сотрудничестве с Сирийским арабским обществом Красного Креста приняло беженцев и предоставило им необходимые средства для их безопасного перевода в центры временного размещения, оснащенные всем необходимым.

Аль-Джафари подчеркнул, что гуманитарные коридоры обеспечены благодаря Сирийской арабской армии (САА) и российскому центру примирения.

В то же время «правительства стран, которые вмешиваются судьбу наших граждан, не внесли какого-либо существенного или морального вклада в облегчение страданий десятков тех, кто спасается из лап терроризма».

«Я передал членам совета 12 марта отчет о мерах, принятых сирийским правительством для смягчения страданий сирийских мирных жителей на всей территории Сирии в результате практики вооруженных террористических групп», — сказал Джафари.

«Сирийское правительство заботится о жизни своих граждан и продолжает принимать все меры для обеспечения их безопасности», — отметил он.

Напомним, САА 27 февраля начала операцию под названием «Дамасская сталь» по освобождению территории Восточной Гуты. Она проводится в ответ на атаку террористов военной базы в городе Хараста (пригород Дамаска).

С этого же дня ежедневно открываются гуманитарные коридоры для выхода из Восточной Гуты - окруженного террористами анклава. Гуманитарные паузы введены по инициативе России.