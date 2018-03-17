Анкара, 17 марта, 2018, 03:57 — ИА Регнум. Сообщение о бомбардировке больниц в городе Африне (провинция Алеппо, Сирия) вооруженными силами Турции не соответствует действительности. Об этом заявила пресс-службе ВС Турции в Тwitter.

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«Новость о бомбардировке больниц в Африне турецкими вооруженными силами не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Reuters со ссылкой на заявление курдских Отрядов народной самообороны (YPG) распространило информацию о бомбардировке турецкой авиацией больницы в Африне.

По словам представитель YPG Ройхата Роя, в результате бомбардировки погибли девять человек. В Африне продолжаются воздушные и артиллерийские удары.

Ранее 16 марта турецкое агентство Anadolu сообщило, что за все время операции «Оливковая ветвь» (проходит на территории Сирии) ВС Турции «нейтрализовали» 3 530 человек.

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