ВС Турции: бомбардировки больницы в Африне не было
Анкара, 17 марта, 2018, 03:57 — ИА Регнум. Сообщение о бомбардировке больниц в городе Африне (провинция Алеппо, Сирия) вооруженными силами Турции не соответствует действительности. Об этом заявила пресс-службе ВС Турции в Тwitter.
«Новость о бомбардировке больниц в Африне турецкими вооруженными силами не соответствует действительности», — говорится в сообщении.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Reuters со ссылкой на заявление курдских Отрядов народной самообороны (YPG) распространило информацию о бомбардировке турецкой авиацией больницы в Африне.
По словам представитель YPG Ройхата Роя, в результате бомбардировки погибли девять человек. В Африне продолжаются воздушные и артиллерийские удары.
Ранее 16 марта турецкое агентство Anadolu сообщило, что за все время операции «Оливковая ветвь» (проходит на территории Сирии) ВС Турции «нейтрализовали» 3 530 человек.
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