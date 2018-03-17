Братислава, 17 марта, 2018, 03:37 — ИА Регнум. В ходе аварии на железной дороге в Словакии пострадали 18 человек, сообщает TASR.

Pxhere.com Железнодоржный состав

Среди пострадавших ест ребенок. Три человека тяжело травмированы.

Авария произошла недалеко Братиславы. У станции Пезинок со стоящим локомотивом столкнулся пассажирский поезд, сойдя в результате с рельсов.

На место ЧП прибыли спасатели. В спасательной операции задействованы 40 человек. Пока движение на этой ветке железной дороги приостановлено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 марта в Кёльне (Германия) при столкновении двух электричек пострадали 43 человека, один попал в больницу.