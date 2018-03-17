Канатная дорога в Гудаури

Тбилиси, 17 марта, 2018, 03:19 — ИА Регнум. Момент аварии на канатной дороге на горнолыжном курорте Гудаури (регион Мцхета-Мтианети, Грузия) заснял на мобильный телефон один из туристов. Видео опубликовано на сайте YouTube.

Отрывок видеозаписи, на котором скамейки на большой скорости врезаются друг в друга вместе с людьми, показал телеканал «Россия».

Авария произошла днем 16 марта. В какой-то момент подъемник сработал в обратную сторону: сиденья начали двигаться не вверх, а вниз на большой скорости. На скамейках в это время находились лыжники в экипировке.

Снимавший видео очевидец находился рядом с подъемником — в том самом месте, где сиденья врезались друг в друга. Он кричал людям, чтобы они спрыгивали, потому что они, сидя спиной к подъемному агрегату, не видели, как врезаются сиденья.

«Юля, прыгай! Прыгай, Юля, прыгай!» — прокричал автор видео.

Отмечается, что авария произошла после сбоя в электросети.

Напомним, в результате аварии пострадали 11 человек, из которых четверо — российские туристы. По данным грузинского Минздрава, в больницы с травмами попали восемь человек. Известно, что среди пострадавших есть граждане Украины и Швеции.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, туристка из Екатеринбурга рассказала, что после отключения людей снимали на протяжении часа. Некоторые очевидцы плакали.