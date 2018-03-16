Азербайджан стоит перед незавидным выбором по Карабаху — Лоуренс Броерс
Ереван, 17 марта, 2018, 01:45 — ИА Регнум. Баку сейчас стоит перед незавидным выбором. Об этом 16 марта, в ходе научной конференции на тему «Перспективы мира в Нагорном Карабахе» заявил научный сотрудник программы России и Евразии лондонского Королевского института международных отношений «Chatham House», главный редактор издания Caucasus Survey Лоуренс Броерс.
«Если Минский процесс ОБСЕ продолжится до логического завершения, то Азербайджан обеспокоен тем, что он в конечном итоге приведет к ратифицированному отделению. Поэтому Баку шаг за шагом пытается отложить решение окончательного статуса Карабаха. Но если процесс будет бессрочно продолжаться, армянский контроль над Нагорным Карабахом будет еще более укреплен. И с течением времени возвращение территорий и перемещенных азербайджанцев станет менее вероятным. Позволить процессу узаконить фрагментацию государства или просто стоять и ждать пока укрепляется армянский контроль над Нагорным Карабахом?», — сказал эксперт.
По его словам, в вопросе урегулирования карабахского конфликта основной является дилемма: «прогресс или затягивание?». По мнению Броерса, для Азербайджана нежелательны оба варианта.
«Азербайджан — единственная постсоветская страна, которая узаконила династическую преемственность власти, в 2003 году из-за правопреемства в этой стране прошли массовые протесты. С тех пор в этой стране не было таких выборов, которые международные наблюдатели признали бы свободными и справедливыми. А критика всегда подавлялась. В Азербайджане — укрепившийся авторитарный режим», — подчеркнул аналитик Chatham House.
«Вместо урегулирования проблемы, в основе долгосрочной позиции Азербайджана — инвестирование в преемственность власти», — добавил он.