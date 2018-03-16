Ереван, 17 марта, 2018, 01:45 — ИА Регнум. Баку сейчас стоит перед незавидным выбором. Об этом 16 марта, в ходе научной конференции на тему «Перспективы мира в Нагорном Карабахе» заявил научный сотрудник программы России и Евразии лондонского Королевского института международных отношений «Chatham House», главный редактор издания Caucasus Survey Лоуренс Броерс.

azatutyun.am Лоуренс Броерс

«Если Минский процесс ОБСЕ продолжится до логического завершения, то Азербайджан обеспокоен тем, что он в конечном итоге приведет к ратифицированному отделению. Поэтому Баку шаг за шагом пытается отложить решение окончательного статуса Карабаха. Но если процесс будет бессрочно продолжаться, армянский контроль над Нагорным Карабахом будет еще более укреплен. И с течением времени возвращение территорий и перемещенных азербайджанцев станет менее вероятным. Позволить процессу узаконить фрагментацию государства или просто стоять и ждать пока укрепляется армянский контроль над Нагорным Карабахом?», — сказал эксперт.

По его словам, в вопросе урегулирования карабахского конфликта основной является дилемма: «прогресс или затягивание?». По мнению Броерса, для Азербайджана нежелательны оба варианта.

«Азербайджан — единственная постсоветская страна, которая узаконила династическую преемственность власти, в 2003 году из-за правопреемства в этой стране прошли массовые протесты. С тех пор в этой стране не было таких выборов, которые международные наблюдатели признали бы свободными и справедливыми. А критика всегда подавлялась. В Азербайджане — укрепившийся авторитарный режим», — подчеркнул аналитик Chatham House.

«Вместо урегулирования проблемы, в основе долгосрочной позиции Азербайджана — инвестирование в преемственность власти», — добавил он.