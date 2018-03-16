Киев, 17 марта, 2018, 02:12 — ИА Регнум. План «отражения нападения на Крым со стороны России», который был у ВСУ в начале февраля 2014 года, был целенаправленно сорван, заявил Владимир Замана, бывший (2012 — 2014 гг.) глава украинского Генштаба, в интервью изданию «Гордон».

Naspravdi.info ВСУ

"28 февраля 2014 года в большом зале Верховной рады было расширенное заседание СНБО [Совет национальной безопасности и обороны Украины], которое началось с выступления премьер-министра Арсения Яценюка: мол, все плохо, все пропало», — сообщил Замана.

По словам украинского генерала, Яценюку «вторил» Игорь Тенюх, тогдашний министр обороны: ВСУ «не готовы воевать с Россией».

«В итоге руководство приняло решение не начинать ответных активных действий, хотя на заседании я говорил, что в Генштабе есть план отражения нападения на Крым», — заявил Замана.

По словам экс-главы украинской армии, на заседании он привел данные о том, какие подразделения ВСУ были переброшены в Крым и какие готовились к переброске:

«В частности, [готовились к переброске в Крым] четыре батальонные тактические группы аэромобильных войск и ВДВ, а также полки спецназа уже подготовлены для этих действий, а разведывательная рота 25-й бригады ВДВ с 26 января 2014 года заблаговременно была передислоцирована в Крым».

Он отметил, что предложенный им план был поддержан только некоторыми участниками совещания — Николаем Голомшой (на тот момент — первый заместитель генпрокурора), Валентином Наливайченко (на тот момент — глава СБУ).

Также предложение Заманы поддержали Сергей Куницын (экс — премьер-министр Крыма) и Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«В первых числах марта 2014 года по приказу Генштаба в Крым вылетели три самолета Ил-76 и 20 вертолетов с десантом для блокирования Крымского перешейка и недопущения переброски российский войск, — сказал Замана. — Но кто-то дал команду вернуть самолеты с десантом, когда они уже находились в воздухе, и не допустить их для выполнения задач в Крыму».

Напомним, в феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, завершившийся отстранением от власти президента Виктора Януковича. Крым, Севастополь и Донбасс не приняли новую украинскую власть.

До переворота Крым и Севастополь находились в составе Украины в качестве автономных территорий, и после майдана 2014 года жители этих регионов приняли решение о воссоединении с Россией. 16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум.

Явка в Крыму составила 83,10%, за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% участников референдума. Явка в Севастополе составила 89,5%, за воссоединение проголосовали 95,6%.