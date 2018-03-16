Баку, 17 марта, 2018, 01:15 — ИА Регнум. С начала 2018 года численность населения Азербайджана выросла на 6765 человек и на 1 февраля 2018 года составила 9 904 850 человек.

Баку

Как передает АПА со ссылкой на госкомитет статистики, удельный вес городского населения составляет 52,9%, сельского населения — 47,1%, мужчин — 49,9%, женщин — 50,1%. Плотность населения в Азербайджане составляет 114 человек на один квадратный километр.

В течение января 2018 года в Азербайджане было зарегистрировано 4329 браков и 1230 разводов. Число браков на каждую тысячу человек составило 5,2 ед., а число разводов — 1,5 ед.

В течение января 2018 года соответствующие структуры государственной миграционной службы и министерства внутренних дел зарегистрировали 210 человек, прибывших в Азербайджан для постоянного проживания, и 99 человек, уехавших из страны. Положительное сальдо миграции составило 111 человек.