Москва, 17 марта, 2018, 01:33 — ИА Регнум. Предстоящий в третьей декаде марта визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова во Вьетнам нужен для поддержания связей со страной — стратегическим партнером. Об этом глава МИД РФ сообщил в интервью вьетнамским и японским СМИ.

Mid.ru Сергей Лавров

Глава МИД РФ во время беседы с журналистами на вопрос о значении своего визита во Вьетнам отметил, что российско-вьетнамские отношения очень тесны.

«Мы их называем отношениями стратегического партнерства. Регулярно общаются руководители наших стран — президенты», — сказал Лавров.

Министр напомнил, что российский президент Владимир Путин несколько раз встречался с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Кроме того, постоянный российско-вьетнамский контакт поддерживается на уровне МИД и других ведомств.

«По сути дела, нет ни одного подразделения нашего Правительства, которое бы не имело контакта со своими вьетнамскими партнерами», — отметил Лавров.

«Одним из знаковых событий, которое мы будем в том числе обсуждать в ходе моего визита во Вьетнам, является подготовка «перекрестного» Года Вьетнама в России и России во Вьетнаме», — пояснил глава МИД РФ.

Лавров уточнил, что «перекрестным» станет 2019 год — год 25-летия подписания Договора об основах дружественных отношений.

Напомним, 15 марта 2018 года официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала предстоящий визит Лаврова в Восточную Азию: Лавров 19−20 марта будет находиться во Вьетнаме, а 21 — 22 марта — Японии.

В ходе обоих визитов планируются переговоры с главами внешнеполитических ведомств. Главные темы переговоров — двусторонние отношения.

«Министры затронут также актуальные проблемы международной повестки дня, включая развитие ситуации на Корейском полуострове, в Сирии, сотрудничество в рамках многосторонних форматов», — уточнила Захарова.

По ее словам, встречи Лаврова с вьетнамским коллегой Фам Бинь Минем и главой японского МИД Таро Коно проходят в рамках подготовки визита в Россию Синдзо Абэ, премьер-министра Японии (его ожидают в РФ в мае 2018 года).