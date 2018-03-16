Екатеринбург, 17 марта, 2018, 00:55 — ИА Регнум. Туристы, оказавшиеся свидетелями аварии на канатной дороге на горнолыжном курорте Гудаури (регион Мцхета-Мтианети, Грузия) испытали сильный стресс. Некоторые плакали, сообщает Е1.RU.

Gudauri.ru Канатная дорога в Гудаури

Среди очевидцев оказалась жительница Екатеринбурга Ксения М., на момент аварии стоявшая рядом с подъемником.

«Электричество отключилось, а стопоры не сработали», — сказала она.

По словам женщины, после ЧП «всех быстро увезли».

«Потом с подъемника всех снимали на протяжении часа, наверное, тех, кто не спрыгнул», — сообщила Ксения.

Оказывается, в течение нескольких дней подъемник не работал: его запускали только в тестовом режиме, только персонал курорта пользовался им. Подъемник начал работать для туристов 16 марта — в день ЧП.

Во время работы он внезапно остановился, кресла покатились назад, система торможения не сработала — пока кресла ее не заклинили.

«Люди спрыгивали, кто-то из-за психологического состояния не успевал спрыгнуть и летели в «мясорубку», — рассказала Ксения. — Мы были прямо рядом, люди, которые видели все это из очереди на этот подъемник, испугались, моя подруга ревела. Один парень был с родителями, его мать улетела в железо, и парень плакал, успокаивал ее, врачи ее подняли, она сама встала на ноги».

По словам екатеринбургской туристки, тех, кто не спрыгнул, пришлось долго снимать с канатки.

«Висели на скамейках на высоте 4−6 метров», — сказала Ксения.

Напомним, ЧП в Мцхета-Мтианети произошло днем 16 марта. В результате сбоя в работе подъемника пострадали 11 человек, среди которых четверо туристов из России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одного из пострадавших прооперировали. Всего в больнице находятся восемь человек, причем троих должны выписать. Среди пострадавших оказалась беременная туристка из Швеции.