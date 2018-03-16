Москва, 17 марта, 2018, 00:24 — ИА Регнум. Партия «Яблоко» заподозрила сторонников оппозиционного блогера Алексея Навального в подготовке провокаций на предстоящих выборах президента Российской Федерации. Соответствующее сообщение опубликовал накануне, 16 марта, в сети микроблогов Twitter Максим Кац, который является сторонником кандидата в президенты России от «Яблока» Григория Явлинского.

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Оказалось, что сторонники Навального во многих регионах России должны пойти наблюдателями на избирательные участки на выборах президента РФ 18 марта от партии «Яблоко». Команда Явлинского подготовила для этого все необходимые разрешительные документы, которые позволят стать сторонникам Навального наблюдателями на участках.

Кац сообщил, что так называемый штаб Навального в Самаре отказывается дать контактные данные своих людей, которые должны стать наблюдателями. Но без этих данных, по утверждению Каца, невозможно дать соответствующие документы, которые позволят людям Навального стать наблюдателями.

«Кажется это намеренная провокация была. Штаб Навального в Самаре отказывается дать контакты наблюдателей, которых хочет направить от Яблока. Без этого направить их нельзя. Вместо контактов записывают видеообращения», — написал Кац.

В видеообращении о котором идет речь, одна из сторонниц Навального из Самары утверждает, что власти оказывают давление на партию «Яблоко», чтобы та отказалась от сотрудничества с Навальным и его людьми для наблюдения на выборах.

Сам Навальный в своем Twitter обвинил Каца во лжи и заявил, что у «Яблока» просто нет людей, чтобы закрыть все участки, и сторонники оппозиционного блогера делают за них всю работу.

Стоит отметить, что эта заочная полемика в социальных сетях происходит на фоне информации о том, что активисты Навального готовят провокации на избирательных участках для очернения предстоящих выборов президента.