Тбилиси, 17 марта, 2018, 00:31 — ИА Регнум. Беременная женщина оказалась среди пострадавших пассажиров канатной дороги на горнолыжном курорте Гудаури (регион Мцхета-Мтианети, Грузия), со ссылкой на грузинский Минздрав передает РБК.

Gudauri.ru Канатная дорога в Гудаури

Уточняется, что пострадавшая — туристка из Швеции. Состояние женщины на текущий момент стабильно.

«Она остается под наблюдением врачей еще сутки», — сообщили в ведомстве.

Кроме нее под врачебным наблюдением находятся еще семь человек, причем троих в течение дня 17 марта должны выписать из больницы. Между тем один из пострадавших прооперирован.

В Минздраве Грузии рассказали, что некоторых пострадавших доставляли в медучреждение с помощью вертолетов.

Среди 11 пострадавших на фуникулере в Гудаури, кроме шведов, оказались туристы из России и Украины.

Напомним, инцидент в Гудаури произошел 16 марта. Во время работы фуникулера произошел сбой, и несколько кресел с туристами покатились вниз к нижней станции канатной дороги и врезались друг в друга.

Среди 11 пострадавших четверо — российские граждане. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспорта.