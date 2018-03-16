Минздрав Грузии: среди пострадавших на фуникулере – беременная иностранка
Тбилиси, 17 марта, 2018, 00:31 — ИА Регнум. Беременная женщина оказалась среди пострадавших пассажиров канатной дороги на горнолыжном курорте Гудаури (регион Мцхета-Мтианети, Грузия), со ссылкой на грузинский Минздрав передает РБК.
Уточняется, что пострадавшая — туристка из Швеции. Состояние женщины на текущий момент стабильно.
«Она остается под наблюдением врачей еще сутки», — сообщили в ведомстве.
Кроме нее под врачебным наблюдением находятся еще семь человек, причем троих в течение дня 17 марта должны выписать из больницы. Между тем один из пострадавших прооперирован.
В Минздраве Грузии рассказали, что некоторых пострадавших доставляли в медучреждение с помощью вертолетов.
Среди 11 пострадавших на фуникулере в Гудаури, кроме шведов, оказались туристы из России и Украины.
Напомним, инцидент в Гудаури произошел 16 марта. Во время работы фуникулера произошел сбой, и несколько кресел с туристами покатились вниз к нижней станции канатной дороги и врезались друг в друга.
Среди 11 пострадавших четверо — российские граждане. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспорта.